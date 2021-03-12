Крымскую недвижимость скупают жители "материковой" России

Треть всех сделок на покупку новых квартир в Крыму приходится на жителей других регионов России, - сообщил гендиректор строительной компании Олег Леухин.

"Примерно треть покупателей – жители с "материка". В основном из Москвы, Санкт-Петербурга, северных городов, Сибири», – рассказал он, уточнив, что быстрее остальных продается малогабаритное жилье - однокомнатные квартиры площадью около 40 кв м и студии, - передает "АиФ-Крым".

Причем, интересно, что географическое расположение квартир не имеет большого значения – есть покупатели на жилье у моря, на объекты в спальных районах, на апартаменты в центре городов, – отметил директор компании, добавив, что большим спросом пользуются квартиры в Севастополе, Ялте и Симферополе.