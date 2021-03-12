Под Костанаем турецкие инвесторы построят завод по переработке бобовых

Турецкая компания Konuklar Bakliyat намерена инвестировать около $3 млн в строительство в Костанайской области Казахстана комплекса по обработке, очистке и фасовке масличных и бобовых культур.

"Это инициатива турецкой стороны, которая планирует построить завод по обработке зеленой и красной чечевицы, нута, фасоли, подсолнечника. Это будет комплекс по очистке, фасовке и упаковке продукции под популярным турецким брендом, уже имеющим налаженные каналы экспорта", - сообщил региональный директор национальной компании Kazakh Invest по Костанайской области Аблай Молдагулов, передает Sputnik Казахстан.

Ожидается, что на первоначальном этапе завод будет перерабатывать 22 тыс т продукции в год, а в случае увеличения спроса инвестор готов увеличить вложения в проект и расширить производство.