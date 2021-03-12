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Вашингтон признался в непрямых переговорах с Тегераном

Вашингтон признался в непрямых переговорах с Тегераном

США через посредство Евросоюза проводит непрямые дипломатические переговоры с Ираном, рассказал помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан.

"Дипломатия с Ираном продолжается, но не напрямую в настоящий момент. Есть коммуникации через европейцев и других", - цитирует его ТАСС.

Политик пояснил, что сейчас Вашингтон ожидает от Тегерана сообщений относительно дальнейших действий ИРИ по ядерной сделке.

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Вестник Кавказа

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