ФК "Ростов" проиграл подмосковным "Химкам"

Ростовский футбольный клуб "Ростов" сегодня на выезде проиграл подмосковным "Химкам" со счетом 0:1 в матче 22-го тура чемпионата Российской премьер-лиги.

Автором победного для "Химок" гола стал Резиуан Мирзов, реализовавший пенальти на 49-й минуте, и хотя на 71-й минуте футболист "Ростова" Али Соу поразил ворота противника, арбитр после просмотра видеоповтора момента зафиксировал положение "вне игры" и гол отменил, - передает "Интерфакс".

В настоящее время "Ростов" имеет в своем активе 34 очка и занимает седьмое место в турнирной таблице, "Химки" –девятое с 32 очками.