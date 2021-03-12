Жителям Кубани придется походить в масках до апреля

Власти Кубани в связи с сохраняющейся угрозой распространения коронавирусной инфекции приняли решение продлить в регионе режим повышенной готовности. "Продлить с 14 марта по 29 марта 2021 года режим функционирования "Повышенная готовность" для органов управления и сил территориальной подсистемы единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Краснодарского края", - говорится в постановлении, подписанном губернатором региона Вениамином Кондратьевым и опубликованном на интернет-портале администрации региона, передает "Интерфакс".

Жители и гости края в соответствии с документом обязаны носить маски в местах массового пребывания, также в крае сохраняется требование соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра.

Также продолжает действовать запрет на проведение развлекательных, зрелищных, культурных мероприятий с очным присутствием людей, а жителям с болезнями органов дыхания, диабетом, сердечно-сосудистыми и иными хроническими заболеваниями, а также всем гражданам старше 65 лет необходимо соблюдать режим самоизоляции, - говорится в постановлении.