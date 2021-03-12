Трех заблудившихся и обмороженных охотников спасли в горах Грузии

В результате 10-часовой операции спасатели нашли пропавших в горах Гомисмта (регион Гурия) молодых охотников, такое сообщение распространила Служба по управлению чрезвычайными ситуациями.

Сегодня утром на номер 112 поступил сигнал о том, что четверо молодых людей пошли на охоту в горы. В результате из-за непогоды один из них умер от обморожения, остальные трое не могут вернуться самостоятельно, пишет Sputnik Грузия.

Из-за мощного снегопада группа спасателей из 10 человек добиралась до пострадавших пешком. Сейчас троих мужчин, у которых диагностировано переохлаждение, ведут к машине скорой помощи. Найдено тело четвертого пропавшего, его тоже спустят в долину.