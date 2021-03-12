Горнолыжные курорты Красной Поляны будут работать до начала мая

Руководство горнолыжных курортов Сочи приняло решение завершить сезон к маю, чтобы наверстать упущенное.

Продлению сезона способствует холодное и снежное начало весны - на курорте наблюдается большое число горнолыжников и сноубордистов, - передает портал Юга.ру.

Несмотря на то, что горнолыжный сезон в Сочи стартовал лишь 24 декабря, к 12 марта три горнолыжных курорта приняли около 200 тыс гостей, что намного выше показателей прошлых лет, - отметили в пресс-службе мэрии.

Напомним, обычно на курортах Красной Поляны трассы закрываются не позднее середины весны, однако в прошлом году из-за пандемии коронавируса горнолыжные курорты закрылись 28 марта.