Поминки и развлечения снова запрещают из-за коронавируса в Карагандинской области

Новое постановление по ограничениям, связанных с коронавирусом, подписал главный государственный врач в Карагандинской области, такое сообщение распространила межведомственная комиссия.

Документ вступит в силу 15 марта, поэтому с понедельника на территории области начнет действовать запрет на проведение поминок, на работу развлекательных учреждений, кроме объектов, где реализуется проект Ashyq, банкетных залов, детских развлекательных центров, а также саун (в воскресные дни).

Банки второго уровня и отделения АО "Казпочта", ЦОНы будут открыты только с 9.00 до 18.00, пишет Sputnik Казахстан.

Главы государственных организаций и предприятий, органов квазигосударственного сектора должны перевести на "удаленку" не менее 50% сотрудников.

Дежурные группы в детсадах продолжат работу, но при комплектации не более 25 человек.

Объекты культуры, а именно театры, кинотеатры, дома культуры, библиотеки, музеи и др., смогут функционировать с заполняемостью не более 20%, но не более 50 человек.

Вводится запрет на коллективные мероприятия в религиозных учреждениях (мечети, церкви, соборы, синагоги и другие), спортивные мероприятия со зрителями запрещено.

Медицинские и стоматологические организации будут принимать пациентов только по предварительной записи.