В Волгодонске отмечен резкий всплеск заболеваемости коронавирусом

В последнее время в донском Волгодонске наблюдается стремительный рост количества заразившихся коронавирусом, - сообщил начальник управления здравоохранения города Виталий Иванов в видеосообщении на сайте горадминистрации.

"За последнюю неделю практически в два раза выросло число заразившихся коронавирусом", - рассказал Иванов, отметив, что на 150 койках ковидного госпиталя находятся 139 человек, из них 12 - в реанимации, передает "Интерфакс-Юг".

Ситуация напряженная и говорить о том, что болезнь идет на спад, пока не приходится, хоть и ограничительные мероприятия ослаблены: их несоблюдение приводят к росту заболеваемости, - пояснил Иванов, добавив, что в городе активно ведется вакцинация от коронавируса.