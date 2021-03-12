Сергей Меликов подписал ряд указов о назначениях

В Дагестане новые назначения – указы об этом сегодня подписал врио главы региона Сергей Меликов.

В соответствии с ними начальником контрольно-финансового управления главы Дагестана стал Темирлан Шабанов, организационно-проектное управление правительства республики возглавил Ибрагим Ибрагимов, до этого они временно исполняли обязанности руководителей этих учреждений. Хаджи-Мурад Абашилов стал временно исполняющим обязанности руководителя Агентства по предпринимательству и инвестициям Дагестана, - передает "АиФ-Дагестан".

Есть и отставки - Иса Магомедов освобожден от должности заместителя секретаря Совета безопасности Дагестана в связи с выходом на пенсию.