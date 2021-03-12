Метель, ветер и гололедицу "желтой" степени опасности обещают в Москве

"Желтый" уровень погодной опасности действует с сегодняшнего вечера до полудня воскресенья в Москве и Подмосковье из-за сильного ветра, метели и гололедицы, такое сообщение распространил Гидрометцентр России.

По его данным, в ближайшее время в столице и по области порывы ветра достигнут 15-17 м/с.

Ранее московские власти предупредили, что после 21:00 сегодня в городе начнется сильный снегопад, его пик придется на ночь и завтрашний день, в общей сложности суточный прирост свежевыпавшего снега составит около 4 см.