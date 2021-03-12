Двоих жителей Ставрополья обвинили в похищении человека

Ставропольские следователи возбудили уголовное дело в отношении двоих жителей края, похитивших девушку и перевезших ее в другой город, - сообщила пресс-служба СУ СКР по региону.

"Днем 4 февраля подозреваемые подъехали к месту работы 26-летней жительницы Нефтекумска и похитили ее с целью женитьбы. Благодаря работе следователей СКР и оперативников местонахождение девушки в этот же день было установлено в городе Благодарном, куда ее увезли подозреваемые. Правоохранители незамедлительно доставили ее домой", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс-Юг".

В отношении 33-летнего и 30-летнего мужчин возбудили уголовное дело по статье "похищение человека", ведется следствие.