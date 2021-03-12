В КЧР заработал общественный штаб по наблюдению за выборами-2021

В Общественной палате (ОП) Карачаево-Черкесии (КЧР) начал работу региональный общественный штаб, в котом следить за соблюдением законности и прав граждан на парламентских выборах-2021 будут более 500 наблюдателей, - сообщает пресс-служба главы КЧР.

"В состав штаба вошли члены ОП КЧР, эксперты, юристы, представитель уполномоченного по правам человека в республике, лидеры общественного мнения. Также в структуре штаба выделено правовое направление, группа подготовки наблюдателей и мобильные группы", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс-Юг".

Также штаб будет набирать и обучать наблюдателей и контролировать избирательные участки во время избирательной кампании.

Напомним, в рамках проведения выборов депутатов в Госдуму РФ в КЧР откроются 12 территориальных избирательных комиссий и 261 участковая избирательная комиссия.