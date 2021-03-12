Расследование дело против прораба стройки, где погиб рабочий, завершили в Дагестане

В Дагестане завершено расследование уголовного дела против прораба строительной организации, обвиняемого в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 216 УК РФ). Такое сообщение опубликовано на сайте СУ СКР по республике.

Как считает следствие, 12 января текущего года в городе Избербаше во время работ на втором этаже строящегося детского сада обвиняемый не наладил постоянный контроль исправности оборудования, проверку наличия и состояния ограждений, защитного заземления и иных средств защиты до начала работ и в процессе работы на рабочих местах, как должен был сделать согласно инструкциям по охране труда.

Кроме того, прораб не проконтролировал подготовку производственной территории, участков работ и рабочих мест для обеспечения безопасности, не организовал рабочее место строителя по требованиям безопасности труда, "не обеспечил должным образом закрытие и защитное, страховочное и сигнальное ограждение технологического отверстия в железобетонном перекрытии в помещении", где шло строительство.

В результате этих нарушений рабочий упал в отверстие в перекрытии между этажами, с высоты около 4 м, он получил тяжкие телесные повреждения и скончался.

Следствие собрало необходимую доказательственную базу, уголовное дело направлено надзирающему прокурору для принятия решения.