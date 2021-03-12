Президент Армении вернулся к работе после больницы

Президент Армении Армен Саркисян возвратился к обычному рабочему графику после обследования в медцентре "Астхик", такое сообщение распространила его пресс-служба.

"Обследование завершилось, и он вернулся к привычному рабочему режиму", - сказано в нем.

Ранее газета "Грапарак" опубликовала данные о том, что у Саркисяна начались проблемы с сердцем, в связи с чем ему сделали операцию по стентированию. Его помощница Асмик Петросян пояснила, что у президента начались осложнения из-за перенесенного им коронавируса, и в медцентре его обследуют.