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Президент Армении вернулся к работе после больницы

(с) сайт президента Армении
(с) сайт президента Армении

Президент Армении Армен Саркисян возвратился к обычному рабочему графику после обследования в медцентре "Астхик", такое сообщение распространила его пресс-служба.

"Обследование завершилось, и он вернулся к привычному рабочему режиму", - сказано в нем.

Ранее газета "Грапарак" опубликовала данные о том, что у Саркисяна начались проблемы с сердцем, в связи с чем ему сделали операцию по стентированию. Его помощница Асмик Петросян пояснила, что у президента начались осложнения из-за перенесенного им коронавируса, и в медцентре его обследуют.

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Вестник Кавказа

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