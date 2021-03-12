Житель подмосковного Чехова осквернил братскую могилу в крымском Армянске

Крымские полицейские и сотрудники спецслужб нашли вандала, разбившего две плиты и повредившего памятники на территории мемориала советским воинам в крымском Армянске, - сообщила пресс-служба главного следственного управления СКР по республике.

"Им оказался 23-летний житель города Чехов Московской области. Он находился в гостях у родственников", - говорится в пресс-релизе, передает "Интерфакс".

Как признался задержанный, в момент осквернения братской могилы был пьян.

По факту акта вандализма ведется следствие, - добавили в ГСУ СКР.