Житель подмосковного Чехова осквернил братскую могилу в крымском Армянске
Крымские полицейские и сотрудники спецслужб нашли вандала, разбившего две плиты и повредившего памятники на территории мемориала советским воинам в крымском Армянске, - сообщила пресс-служба главного следственного управления СКР по республике.
"Им оказался 23-летний житель города Чехов Московской области. Он находился в гостях у родственников", - говорится в пресс-релизе, передает "Интерфакс".
Как признался задержанный, в момент осквернения братской могилы был пьян.
По факту акта вандализма ведется следствие, - добавили в ГСУ СКР.
Вестник Кавказа
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