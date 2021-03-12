Вильфанд: жителей столичного региона ждет очередной снегопад

К ночи столичный регион накроет снегопад, который начнется сегодня после 21:00 и продлится весь завтрашний день. Более интенсивными осадки будут ночью и днем 13 марта - суточный прирост свежевыпавшего снега составит до 4 см. Ночью в городе ожидаются 6-8 градусов мороза, местами метель и усиление ветра до 17 м/с, - сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

А уже в воскресенье жителей региона ждет повышение температуры воздуха до 4-6 градусов тепла, да и всю следующую неделю погода будет спокойной и мягкой,.

"Температура воздуха в воскресенье повысится до 4-6 градусов тепла. В понедельник примерно такая же температура. Это очевидная оттепель. Существенных осадков не ожидается", - рассказал Вильфанд, передает "Интерфакс".

Не будет и сильных морозов - начиная со среды, 17 марта, ночью с небольшим минусом, а днем около нулевой отметки, - сообщил Вильфанд, добавив, что это вовсе не означает, что понижения температуры больше не будет: морозы будут, но не такие сильные, как в середине этой недели, - добавил он.