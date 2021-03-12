Референдум по Конституции в Киргизии назначен на 11 апреля

Президент Киргизии Садыр Жапаров издал указ о проведении референдума по внесению поправок в конституцию страны 11 апреля. Такое сообщение распространила пресс-служба главы государства.

"Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал закон "О назначении референдума (всенародного голосования) по проекту закона Кыргызской Республики "О Конституции Кыргызской Республики"... Согласно закону, референдум назначен на всей территории Кыргызской Республики на воскресенье, 11 апреля 2021 года", - цитирует его ТАСС.

Поправки подразумевают серьезное усиление президентских полномочий: глава государства сможет определять структуру и состав кабинета министров и руководителей региональных администраций, также единолично назначать дату выборов в парламент или устанавливать режим чрезвычайного положения.

Кроме того, в случае положительного результата в Киргизии ликвидируют правительство, вместо него будет создан кабинет министров во главе с руководителем президентской администрации. Появится также народный курултай (съезд), его участников наделят законодательной инициативой.