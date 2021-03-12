Письмо Байрамова Гутерришу о переброске армянских военных в Карабах распространено как официальный документ ООН

Письмо главы МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова, направленное генсеку ООН Антониу Гутерришу и повященное попыткам Армении разместить своих военнослужащих на международно признанных землях Азербайджана вопреки нормам международного права и трехстороннему заявлению от 9 ноября прошлого года, распространено как официальный документ Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН. Об этом рассказали в пресс-службе азербайджанского министерства.

В письме азербайджанский дипломат привлек внимание Генерального секретаря ООН к шагам Еревана, провоцирующим нестабильность в регионе, пояснив, что Армения для тайной переправы личного состава своих ВС через "Лачинский коридор", чтобы они не подвергались контрольным процедурам российских миротворцев, отправляет их на территорию Азербайджана в штатской одежде и гражданским транспортом. Джейхун Байрамов напомнил, что данный факт вызывает недовольство у семей самих военнослужащих, он зафиксирован независимыми средствами массовой информации.

Глава МИД Азербайджана обращает внимание, что размещение ВС РА на международно признанных территориях АР является грубейшим нарушением международных обязательств Еревана - уважать и соблюдать суверенитет и территориальную целостность других стран.

В министерстве напомнили, что направленные ранее главой ведомства Генсеку ООН письма, в которых сообщалось о деятельности Армении по срыву стабильности в противоречие с трехсторонним заявлением, а именно об отправке на азербайджанские территории террористических групп, о серьезной угрозе, вытекающей из массового закладывания мин и иных взрывных устройств на освобожденных территориях Азербайджана, а также об отказе Армении предоставить необходимые данные по заминированным территориям, были также распространены в качестве документа Генеральной ассамблеи и Совета Безопасности ООН.