Домбайские канатки встали из-за возможных лавин

Руководство горнолыжного курорта "Домбай" в Карачаево-Черкесии приняло решение приостановить работу части канатных дорог в связи повышенной опасностью схода снежных лавин, - сообщили в администрации курортного поселка.

"Сейчас в Домбае работает только первая гондольная канатная дорога, остальные канатные дороги выше 2400 м над уровнем моря сегодня не работают", - цитирует собеседника "Интерфакс".

Чтобы избежать возможных последствий, на склоне горы Мусса-Ачитара в Домбае спуск лавин провели принудительно, - добавили в администрации курорта.