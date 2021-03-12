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Домбайские канатки встали из-за возможных лавин

Домбайские канатки встали из-за возможных лавин

Руководство горнолыжного курорта "Домбай" в Карачаево-Черкесии приняло решение приостановить работу части канатных дорог в связи повышенной опасностью схода снежных лавин, - сообщили в администрации курортного поселка.

"Сейчас в Домбае работает только первая гондольная канатная дорога, остальные канатные дороги выше 2400 м над уровнем моря сегодня не работают", - цитирует собеседника "Интерфакс".

Чтобы избежать возможных последствий, на склоне горы Мусса-Ачитара в Домбае спуск лавин провели принудительно, - добавили в администрации курорта.

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Вестник Кавказа

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