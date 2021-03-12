Минздрав опроверг фейки о "локдауне" в Армении

Пресс-секретарь Минздрава Рипсиме Хачатрян опровергла сообщения ряда Telegram-каналов о якобы принятом премьер-министром Николом Пашиняном решении ввести локдаун из-за коронавируса в Армении с 15 марта.

"Такой вопрос не обсуждается. На данный момент мы говорим только о треввожно ситуации в связи с ежедневным ростом подтвержденных случаев", - приводит слова представителя министерства Sputnik Армения.

Хачатрян подчеркнула, что Минздрав по-прежнему призывает граждан к бдительности и соблюдению противоэпидемиологических мер, а именно масочного режима, социальной дистанции и регулярной дезинфекции рук.