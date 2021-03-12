Дагестанские энергетики восстановили подачу электроэнергии

Дагестанским энергетикам удалось оперативно восстановить электроснабжение около 100 сел республики, нарушенное сильным ветром и снегопадом, - сообщили в ПАО "Россети Северный Кавказ".

"К 15:30 мск восстановили нарушенное снегопадом энергоснабжение в Дагестане по основной сети 6-10 Кв", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс-Юг".

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", сильный ветер и снегопад сегодня утром оставили без электричества 95 населенных пунктов республики (около 111 200 человек). Мощность отключенных потребителей составляла 41,6 МВт. Восстановлением электроснабжения занимались 79 бригад.