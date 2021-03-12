"Кавказские пленницы" напугали россиян и удивили соплеменников 

Фильм видеопроекта "Редакция" о положении женщин в "самом закрытом регионе России", то есть на Северном Кавказе, не мог не вызвать шквал комментариев в сети. Федеральные телеканалы предпочитают о регионе говорить скупо, большей частью в информационных программах, не исследуя его главные проблемы. Потому для многих россиян Северный Кавказ и остается "самым закрытым", а если его приоткрыть только с одной из многочисленных сторон, да еще не с самой светлой, то реакция остальных россиян легко предсказуема - "средневековье и мрак".

Подобных комментариев в соцсетях оказалось много. Хотя не меньше и противоположных, недоумевающих, почему личное несчастье четырех женщин надо выдавать за "особенность региона", почему народные традиции и обычаи, не потерявшие актуальность до сих пор, подаются как "средневековые".

В фильме идет речь о четырех нелегких женских судьбах. Одну выдали замуж в 15 лет, другой сделали обрезание в восьмилетнем возрасте, третья выкрала детей у мужа-чеченца и сбежала в Питер, четвертую выдали насильно замуж за террориста… Все истории объединяет бесправие, с которым они столкнулись в жизни. Конечно, ничего хорошего в этих историях нет. Ингушская правозащитница с потухшими глазами рассуждает об униженном положении женщин, о том, что в российские законы в ее республике часто "вплетают традиции и религиозное право". Словом, фильм о безысходности, и рассчитан он на восприятие людей, живущих в другой культурной среде, плохо знающих Кавказ, но эмоционально готовых к осуждению "этих горцев".

"Безысходность" и "бесправие" авторы фильма легко могли бы заменить на более позитивные термины, копни они глубже, назвав причины таких настроений (безусловно, который есть). Во-первых, "безысходность" и "бесправие" можно отыскать в той или иной степени в любом российском регионе; на Северном Кавказе они проявляются лишь со своим акцентом и окутаны мифами. Один из них о бесправии кавказских женщин. Те же чеченские традиции, которые критикуют участницы фильма, строго оговаривают права всех, в том числе и женщины в обществе и семье. Например, за вышедшей замуж чеченкой в ее отчем доме навсегда остается одна комната - на всякий случай. Если женщина тяжело заболела и потеряла возможность передвижения, ее кровать ставят в самой большой комнате дома, где собираются все члены семьи, чтобы ее общение с ними не прерывалось несмотря на болезнь. Подобных правил много и у других северокавказских народов. Надо только о них рассказывать, не ограничиваясь "страшилками". Как надо и признать - обычаи и традиции народов Северного Кавказа помогают им не просто жить, а выживать.

Про обычаи (адаты, традиции) - это уже во-вторых. Они действительно сохраняются, но уже в ослабленном варианте. Почему до сих пор жители Северного Кавказа не отказались от них полностью? Из-за патологической тяги к "средневековью"? Нет. Светских законов российские депутаты за тридцать последних лет напринимали так много, что многие из них противоречат друг другу и запутывают людей. Особенно, когда законы касаются не только людей, но и народов. Самый кровавый пример - законы, имеющие отношения к территориальному спору между Северной Осетией и Ингушетией. Одни федеральные законы дают надежду ингушам на возврат "утраченных территорий", другие ставят барьер, оговаривая, что любые территориальные споры должны разрешаться только на добровольной обоюдной основе, т.е. никогда. Адаты с давних времен выработали принципы разрешения межнациональных конфликтов, к которым в прошлые века прибегали и осетины с ингушами. Но сейчас предложение разрешить межнациональный конфликт на основе адатов вызовет удивление в Москве - это же средневековье! А современные законы этого сделать не могут!

Кавказом не надо пугать, его надо изучать и понимать. Но за фильм видеопроекта "Редакция" "Кавказские пленницы" все же спасибо! Хоть таким образом к региону привлекли внимание россиян, среди которых многие сообразили сразу - тяжкие судьбы отдельных женщин в Чечне и Дагестане еще не говорят о несчастливой участи всего края, воспетого русскими поэтами прошлых веков и современными блогерами. А то ведь в федеральных СМИ вообще перестали вспоминать, что есть такая земля как Северный Кавказ.