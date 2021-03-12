Так пели "Карабах шикестеси" будущие освободители Карабаха (ВИДЕО)

Пользователи социальных сетей распространили видеозапись, на которой мальчики из группы "Карабахские соловьи" исполнили знаменитую "Карабах шикестеси" на концерте, где присутствовали президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев.

Мероприятие состоялось в 2006 году во время официального визита российского лидера в Баку.

"Карабах шикестеси" тогда пели дети, появившиеся на свет уже после оккупации Карабаха и еще семи районов Азербайджана. В легендарной песне-шикесте есть такие слова: "Если весь мир превратится в рай, мы не забудем Карабах".

И это поколение сыновей азербайджанского народа сдержало слово, не только не забыв о Карабахе, но освободив его от врагов, уничтоживших все, построенное ранее настоящими хозяевами этой земли.