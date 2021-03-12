Коронавирус не прошел бесследно для Армена Саркисяна

У президента Армении Армена Саркисяна появились осложнения после перенесенного им коронавируса, - сообщили в администрации главы государства.

"В связи с перенесенным коронавирусом у президента Армении появились осложнения, он проходит обследование в ереванском медцентре "Астхик", - цитирует собеседницу РИА Новости.

Как пишет hraparak.am, Сакисян госпитализирован из-за проблем с сердцем, в медцентре ему проводят операцию по стентированию.

Напомним, в начале января у Саркисяна, который на тот момент был в Лондоне, выявили коронавирус. Там же он проходил лечение, однако продолжал работать в дистанционном режиме. Болезнь у него протекала с осложнениями (двусторонняя пневмония)по возвращению в Армению 13 февраля он продолжил лечение в Ереване.