Как и зачем президент Армении имитирует политическую активность

Президент Армении Армен Саркисян инициировал проведение третей с начала марта встречи с участием председателей парламентских фракций и представителей несистемной оппозиции - "Движения по спасению родины". На этот раз на встречу приглашен премьер-министр Никол Пашинян. Фракции "Мой шаг" и "Просвещенная Армения" заявили о готовности встретиться с президентом, а "спасители" выдвинули условие: со слов одного из координаторов "Движения по спасению родины" Ишхана Сагателяна, участие уличной оппозиции во встрече зависит от ее повестки - будет ли обсуждаться вопрос отставки Пашиняна.

Участившиеся встречи Саркисяна носят преимущественно декларативный характер: на них приглашаются влиятельные и известные политические персоны; повестка каждого круглого стола обещает быть эффективной, однако результаты этих встреч каждый раз остаются промежуточными. Участники встреч расходятся, не достигнув консенсуса, но зато успешно заполняют информационное пространство Армении, имитируя переговорный процесс.

Оппонентам Пашиняна проще митинговать у здания парламента, чем искать выход из политического кризиса. Призывы отстранить Пашиняна с поста главы Кабмина стали своеобразным трендом послевоенной Армении, под которым уже подписалась священнослужители, генералы армии и вышедшие в тираж политики. Но идти дальше громких заявлений никто не готов. Все ограничиваются шумными антиправительственными митингами.

Зачем же Саркисян организовывает между политическими оппонентами встречи, исход которых очевиден? Его стратегия заключается в том, чтобы предстать в образе третейского судьи или стать посредником в переговорах между оппонентами, невзирая на то, что ни Пашиняну, ни тем более активистам с улиц это не нужно. Однако президент приглашает к себе уличных оппозиционеров, которые рады продемонстрировать свой раздутый политический вес в глазах армянской общественности. Саркисян острожный дипломат, а потому рассчитывает сохранить лицо, если митингующим все же удастся выдавить Пашиняна из премьерского кресла. В таком случае Саркисян сохранит репутацию политика, номинально продемонстрировавшего лояльность в отношении протестного движения.

Стратегия системной оппозиции - демонстрация вовлеченности в политический процесс, который сейчас осуществляется без ее участия. На фоне осады парламента сторонниками лидера "Движения по спасению родины" Вазгена Манукяна, политическая активность "Просвещенной Армения" Эдмона Марукяна и "Процветающей Армении" Гагика Царукяна выглядит скромно. Но дипломатическая пауза в риторике системных оппозиционеров губительна для имиджа партий, которые хотя быть переизбранными в парламент на следующих выборах, главным лозунгом которых будет смещение Пашиняна.

Организовывая круглые столы, Саркисян задал своеобразный вектор, который позволяет на фоне политического кризиса подправить политический имидж. Примечательно, что на эти встречи ни разу не были приглашены активные сторонники экс-президентов Армении Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна. Также Саркисян ни разу не предоставил личную аудиенцию первому президенту республики Левону Тер-Петросяну, который уже успел обратиться к гражданам, заявив о целесообразности ухода Никола Пашиняна с поста премьера.

И все же большинством армянской общественности нынешний кризис воспринимается как конфликт бывших и нынешних элит. Даже если объединить всех сторонников действующей элиты и ее оппонентов, они все равно окажутся в меньшинстве. Провластные и оппозиционные митинги лучшее тому подтверждение, поскольку и те, и те организуются по одному принципу – собрать всех, кого удастся. Армянская общественность вынуждена наблюдать бесконечный театр абсурда, участники которого соревнуются в том, кто громче заявит о своем патриотизме. Поэтому граждане в большинстве своем и не выходят на площади.