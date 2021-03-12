Россельхознадзор пригрозил запретить картошку из Казахстана

Российские специалисты не допустили ввоза германского санкционного картофеля под видом казахстанской продукции. Такое сообщение опубликовано на сайте ведомства.

В нем говорится, что 3 марта сотрудники Управления Россельхознадзора по Оренбургской области на ФКП "Сагарчин" задержали три грузовика, осуществляющие перевозку из Казахстана пищевого картофеля. У продукции были фитосанитарный сертификат, выданный Комитетом госинспекции в агропромышленном комплексе Минсельхоза Казахстана, причем факт его выдачи был подтвержден казахстанской стороной.

В результате карантинного фитосанитарного контроля выяснилось, что в грузовиках находится картофель продовольственный общим весом 60 т. Однако из пластиковой пломбы на биг-бегах следовало, что страной его происхождения является не Казахстан, а Германия.

"Выявленные нарушения носят систематический характер, поэтому в целях недопущения ввоза санкционной продукции на территорию России Россельхознадзор оставляет за собой право ввести временные ограничения на ввоз картофеля продовольственного происхождением из Республики Казахстан", - предупредили в службе.

Все 60 т картофеля были уничтожены.