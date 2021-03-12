Военные корабли НАТО продолжают штурмовать Черное море

НАТО продолжает испытывать терпение моряков Черноморского флота (ЧФ) России – на этот раз в российскую акваторию зашел испанский фрегат "Кристобаль Колон", - сообщили в Национальном центре управления обороной.

Маневры испанского боевого фрегата отслеживают российские военные, - передает РИА Новости.

Россия неоднократно заявляла, что присутствие в Черном море военных из других регионов не способствует стабильности в регионе, однако эти заявления игнорируются НАТО, чьи корабли периодически курсируют в черноморской акватории. Только в январе туда заходили американские эсминцы "Портер" и "Дональд Кук".