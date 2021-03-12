Молодую мать, потерявшую почти всю кровь, спасли на Кубани
Врачи санавиции Первой краевой больницы Краснодарского края спасли родильницу, потерявшую пять литров крови. Такое сообщение опубликовано в Instagram медучреждения.
В нем говорится, что трагедия едва не произошла в Тбилисском районе. Врачи ЦРБ выполнили операцию кесарева сечения, после чего на фоне отслойки плаценты у молодой матери началось маточное кровотечение.
На помощь направилась бригада специалистов НИИ-ККБ№1. Когда они прибыли к женщине, кровопотеря достигла 5 л, пациентка находилась на вазопрессорной поддержке.
Когда состояние родильницы стабилизировалось, ее перевезли в НИИ-ККБ№1 в Краснодар, где за ее жизнь продолжили бороться сосудистые хирурги.
В итоге, пройдя длительное лечение, женщина выздоровела и отправилась домой к своему новорожденному ребенку.
Вестник Кавказа
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