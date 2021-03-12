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Молодую мать, потерявшую почти всю кровь, спасли на Кубани

Молодую мать, потерявшую почти всю кровь, спасли на Кубани

Врачи санавиции Первой краевой больницы Краснодарского края спасли родильницу, потерявшую пять литров крови. Такое сообщение опубликовано в Instagram медучреждения.

В нем говорится, что трагедия едва не произошла в Тбилисском районе. Врачи ЦРБ выполнили операцию кесарева сечения, после чего на фоне отслойки плаценты у молодой матери началось маточное кровотечение.

На помощь направилась бригада специалистов НИИ-ККБ№1. Когда они прибыли к женщине, кровопотеря достигла 5 л, пациентка находилась на вазопрессорной поддержке.

Когда состояние родильницы стабилизировалось, ее перевезли в НИИ-ККБ№1 в Краснодар, где за ее жизнь продолжили бороться сосудистые хирурги.

В итоге, пройдя длительное лечение, женщина выздоровела и отправилась домой к своему новорожденному ребенку.

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Вестник Кавказа

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