Москва готова говорить с Анкарой о поставках российских истребителей

Россия готова сесть за стол переговоров с Турцией, чтобы обсудить условия поставок ей истребителей пятого поколения Су-57 и поколения 4++ Су-35, а также помочь в разработке турецкого новейшего боевого самолета, - заявила пресс-секретарь Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Валерия Решетникова.

"Что касается планов закупки Анкарой российских истребителей Су-35 и Су-57, то турецкая сторона полностью информирована об их технических спецификациях, и если будет заявка от Турции на эти самолеты, то мы готовы к переговорам по этому вопросу", - сказала Решетникова, передает РИА Новости.

Турция уже давно намеревается реализовать проект собственного истребителя пятого поколения TF-X, и Россия готова к сотрудничеству по этой программе, если получит соответствующее обращение, - добавила пресс-секретарь ФСВТС.