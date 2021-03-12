Владимир Путин провел переговоры с Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном

Президент России Владимир Путин провел 11 и 12 марта телефонные переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Кремля.

В рамках переговоров были рассмотрены практические аспекты реализации договоренностей по Нагорному Карабаху, зафиксированных в трехсторонних заявлениях от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года.

"С удовлетворением констатировано, что режим прекращения огня неукоснительно соблюдается, а обстановка в регионе остается в целом стабильной и спокойной. Ильхам Алиев и Никол Пашинян дали высокую оценку эффективным действиям российского миротворческого контингента, развернутого на линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора", - сказано в тексте.

Также обсуждались вопросы, касающиеся разблокирования экономических и транспортных связей на Южном Кавказе. "В этом контексте в позитивном ключе отмечена деятельность Рабочей группы под сопредседательством вице-премьеров трех стран", - говорится в сообщении.