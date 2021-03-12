Ограничения на посещение религиозных домов снимут в Дагестане

В Дагестане с 15 марта снимают ограничения на посещение церквей и мечетей, расположенные на территории республики. Постановление подготовил Роспотребнадзор региона.

Отмечается, что снятие мер на совершение богослужений и религиозных обрядов вступит в силу с 15 марта. В надзорном органе не уточнили, какие именно ограничения снимут при посещении мечетей и храмов.

Накануне, врио главы Дагестан Сергей Меликов выступил с инциативой открыть религиозные заведения с условием соблюдения масочного режима и социальной дистанции. Он также попросил организовать разъяснительную работу с верующими о важности вакцинации.