Пресс-служба президента опровергла существование аккаунта Зарубишвили в TikTok

Президент Грузии Саломе Зурабишвили не пользуется приложением TikTok. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

"У президента нет и не было аккаунта в TikTok", - приводит сообщение пресс-службы "Грузия Online".

Ранее в популярной соцсети были опубликованы видео с участием Зурабишвили. В одном из роликов глава государства благодарит за поздравления с днем рождения. Это старое видео, которое Зурабишвили опубликовала на своей странице в Facebook в 2020 году.