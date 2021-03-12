Пандемия перевела на постоянную удаленку более 15% жителей Москвы и Подмосковья

Более 15% жителей Москвы и Подмосковья в результате пандемии перешли на удаленную работу или свободный график, сообщил вице-президент ООО "Центр экономики инфраструктуры" (ЦЭИ) Павел Чистяков на заседании комиссии по транспорту Общественной палаты Москвы.

"Они либо в "удаленку" ушли и не собираются возвращаться, либо перешли на свободный график и перестали ездить в офис к определенному фиксированному сроку", - пояснил Чистяков на заседании, где была представлена "Стратегия развития транспортной системы города Москвы и Московской области на период до 2035 года".

Эта тенденция позволяет сгладить ситуацию в часы пик и распределить нагрузку на инфраструктуру более равномерно.

Ожидается, что реализация ряда мер приведет к тому, что в столичном регионе доля поездок из периферии в центр сократится до 60%-65% с настоящих 75%.