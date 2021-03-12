Путин не планирует встречаться с Зеленским

Президент России Владимир Путин пока не планирует встречаться с руководителями Украины, Франции и Германии. В его графике на апрель нет встреч с лидерами "нормандской четверки". Об этом РИА Новости заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Ранее глава делегации Украины в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук сообщил журналистам, что саммит с участием глав государств РФ, Франции, Германии и Украины готовится на апрель.

"Нет. В настоящий момент такого мероприятия в графике (президента) нет", - отметил Песков.

9 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов увидеться с каждым из лидеров стран "нормандской четверки", если такой саммит состоится.