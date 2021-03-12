В Грузии приостановили строительство плотины Намахвани ГЭС

Правительство Грузии решило приостановить сооружение в Имерети плотины и водохранилища "Намахвани ГЭС".

Решено провести дополнительные исследования. "Мы договорились с компанией, что они не начнут строительство основных сооружений ГЭС, в частности плотины и водохранилища, пока мы не перепроверим основные исследования, чтобы исключить любые подозрения", - рассказала министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава на встрече с местным населением, пишет Sputnik Грузия.

Население выступает против строительства ГЭС, сомневаясь в его безопасности, регулярно проводятся акции протеста.

Исследованиями займутся независимые эксперты, которые будут пользоваться доверием населения, отметила министр.

Каскад "Намахвани ГЭС" соединит две гидроэлектростанции на реке Риони и позволит увеличить производство электроэнергии в Грузии на 15%.