Емельяненко вернул в Чечню автомобиль Кадырова

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко проспорил клубу "Ахмат" автомобиль, который ему подарил глава Чечни Рамзан Кадыров, сообщил менеджер спортсмена Азамат Бостанов в интервью "Спорт-Экспресс".

Емельяненко в прошлом году согласился на спор с руководителем бойцовского клуба Абузайдом Висмурадовым. Главным условием был отказ Александра от алкоголя на год. В противном случае спортсмен пообещал отдать подарок главы республики.

Однако, по словам менеджера, желание Александра выпить оказалось "невозможно усмирить". Боец сдержал слово и подарил автомобиль стоимостью около трех млн рублей Висмурадову. Бостанов отдал должное Емельяненко, поскольку тот сдержал свое слово.