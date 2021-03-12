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Емельяненко вернул в Чечню автомобиль Кадырова

Емельяненко вернул в Чечню автомобиль Кадырова

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко проспорил клубу "Ахмат" автомобиль, который ему подарил глава Чечни Рамзан Кадыров, сообщил менеджер спортсмена Азамат Бостанов в интервью "Спорт-Экспресс".

Емельяненко в прошлом году согласился на спор с руководителем бойцовского клуба Абузайдом Висмурадовым. Главным условием был отказ Александра от алкоголя на год. В противном случае спортсмен пообещал отдать подарок главы республики.

Однако, по словам менеджера, желание Александра выпить оказалось "невозможно усмирить". Боец сдержал слово и подарил автомобиль стоимостью около трех млн рублей Висмурадову. Бостанов отдал должное Емельяненко, поскольку тот сдержал свое слово.

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Вестник Кавказа

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