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Жителей Сочи предупредили о сильном ветре, снеге, морозе и гололедице

Жителей Сочи предупредили о сильном ветре, снеге, морозе и гололедице

В Сочи в ближайшие часы ожидается ухудшение погоды. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Согласно прогнозу синоптиков, ночью и утром 13 марта в Сочи порывы ветра достигнут 17-22 метров в секунду. Температура воздуха составит минус 1-3 градуса. На побережье ожидаются заморозки на дорогах местами возможна гололедица.

Синоптики также отмечают, что в предгорьях ночью и утром прогнозируется мокрый снег. Ухудшение видимости в осадках 500-1000 м, передает "Интерфакс-Юг".

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Вестник Кавказа

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