Инфоповод. Восстановление СВПД. Коронановости. Лыжный ЧМ-2021. Скандал вокруг британской монархии

«Вестник Кавказа» представляет программу «Инфоповод» – самые интересные новости за неделю глазами иностранных СМИ. Марина Лагутина расскажет о желании администрации Джо Байдена восстановить участие США в ядерной сделке по Ирану, последних новостях о COVID-19 и вакцинах против него, спортивной драме, развернувшейся на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Германии, и непростом периоде для британской королевской семьи.

Читайте на нашем сайте об инициативе России по восстановлению СВПД:

https://vestikavkaza.ru/news/rossia-predlozila-ssa-i-iranu-vyhod-iz-tupika.html