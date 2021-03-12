Еще 217 человек вылечились от коронавируса в Азербайджане

В Азербайджане за последние сутки 217 человек вылечились от коронавируса, выявлено 576 новых случаев заражения, скончались шесть пациентов. Такие данные приводит оперативный штаб при кабинете министров.

В целом с начала пандемии выявлено 238 959 случаев заражения коронавирусом, 230 461 пациент вылечился, 3 268 - скончались.

За последние 24 часа было проведено 8 595 теста, в целом за все время пандемии - 2 690 711.