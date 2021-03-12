США готовится к атаке против российских разработок от коронавируса

США и их союзники на фоне высокого спроса на российский "Спутник V" в мире готовят широкомасштабную информационную кампанию по дискредитации отечественных препаратов от COVID-19. Об этом сообщил ТАСС высокопоставленный источник в Кремле.

"На фоне растущего спроса на российскую вакцину "Спутник V" во всем мире, в том числе в европейских странах, США и их союзники, по данным наших спецслужб, планируют развернуть масштабную информационную кампанию, нацеленную на формирование предвзятого отношения к отечественным научным разработкам в сфере противодействия распространению коронавирусной инфекции", - заявил он.

Отмечается, что Запад для антироссийской информационной атаки остановился на европейских государствах, которые зарегистрировали российскую вакцину. "Это Венгрия, Словакия, Сербия, Черногория, Сан-Марино и Северная Македония", - добавил источник.

Он подчеркнул, что США в настоящее время ведет агрессивную политику продвижения препарата Pfizer с целью освобождения американской стороны от возможных выплат гражданам по судебным искам в случае появления побочных эффектов, а также от материальной ответственности за халатность производителя.