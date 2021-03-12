Цифровые коды в Турции распространят на туристов

Всем въезжающим в Турцию иностранцам с 15 марта будут присваивать цифровой код, ранее коды присваивались только местного населения.

В Минздраве Турции сообщили, что авиапассажиры должны будут заполнять не бумажную, а электронную анкету по контролю за коронавирусом, анкета должна быть заполнена и скачана за 72 часа до вылета, пишет РИА Новости.

Персональный цифровой код (HES-код) будет присваиваться после заполнения анкеты. Он необходим для перемещения по стране, в том числе на общественном транспорте, посещения госучреждений, торговых центров, заселения в отели, иногда для посещения кафе, спортзалов, парикмахерских.

"Мы сможем связаться с вами в случае контакта с больным COVID-19 во время вашего путешествия благодаря HES-коду", - пояснили в Минздраве.