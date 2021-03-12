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Вакцина "Спутник V" одобрена Минздравом Азербайджана

Вакцина &quot;Спутник V&quot; одобрена Минздравом Азербайджана

Министерство здравоохранения Азербайджана одобрило к применению российскую вакцину от коронавируса "Спутник V".

"Вакцина российского производства Спутник V утверждена для использования министерством здравоохранения Азербайджана. В ближайшее время эта вакцина будет доставлена в Азербайджан", - сообщили в пресс-службе Минздрава.

"Спутник V" разрешен к использованию более чем в 50-ти странах мира, его эффективность составляет 91,6%.

 

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Вестник Кавказа

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