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Глава МИД Азербайджана обсудил с европейским дипломатом Карабах

Глава МИД Азербайджана обсудил с европейским дипломатом Карабах

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов провел переговоры со спецпредставителем Европейского союза по Южному Кавказу Тойво Клааром. Он проинформировал европейского дипломата о текущей ситуации в регионе и вопросах, касающихся совместных заявлений России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года. Байрамов сообщил о попытках Армении отправить своих военных на территории Азербайджана и отказе Еревана передать азербайджанской стороне карты заминированных районов. 

Азербайджанский министр также сказал о возможном участии ЕС в восстановлении Карабаха. Со своей стороны, Клар указал на важность совместной работы для поддержания мира, безопасности и прогресса.  

 

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Вестник Кавказа

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