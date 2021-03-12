Глава МИД Азербайджана обсудил с европейским дипломатом Карабах

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов провел переговоры со спецпредставителем Европейского союза по Южному Кавказу Тойво Клааром. Он проинформировал европейского дипломата о текущей ситуации в регионе и вопросах, касающихся совместных заявлений России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года. Байрамов сообщил о попытках Армении отправить своих военных на территории Азербайджана и отказе Еревана передать азербайджанской стороне карты заминированных районов.

Азербайджанский министр также сказал о возможном участии ЕС в восстановлении Карабаха. Со своей стороны, Клар указал на важность совместной работы для поддержания мира, безопасности и прогресса.