В Северной Осетии пресечена деятельность сбыта наркотиков

Полиция Владикавказа ликвидировала канал сбыта наркотических веществ. Об этом сообщает пресс-служба Северной Осетии.

Было установлено, что наркоторговец являлся местным жителем, который был задержан с поличным во время очередного сбыта психотропных веществ недалеко от садоводческого товарищества "Хурзарин".

В ходе досмотра полицией было изъято около 25 свертков с героином. Кроме того, органы уничтожили пять закладок, которые ранее успел сделать преступник.

В настоящее время наркоторговец находится под стражей. В отношении него возбуждено уголовное дело.