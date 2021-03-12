ГИБДД: половина российских водителей отвлекаются за рулем на гаджеты
Опрос водителей показал, что половина российских водителей отвлекается за рулем на гаджеты, сообщил заместитель главы ГИБДД по Московской области Владимир Севостьянов.
"49% опрошенных водителей сказали, что отвлекаются от дороги при управлении автомобилем, при этом 5% отвлекаются часто", - рассказал он Агентству городских новостей "Москва".
Он добавил, что процент аварий, которые случаются из-за гаджетов "определенно высок".
Вестник Кавказа
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