ГИБДД: половина российских водителей отвлекаются за рулем на гаджеты

Опрос водителей показал, что половина российских водителей отвлекается за рулем на гаджеты, сообщил заместитель главы ГИБДД по Московской области Владимир Севостьянов.

"49% опрошенных водителей сказали, что отвлекаются от дороги при управлении автомобилем, при этом 5% отвлекаются часто", - рассказал он Агентству городских новостей "Москва".

Он добавил, что процент аварий, которые случаются из-за гаджетов "определенно высок".