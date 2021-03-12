Успеет ли Грузия выполнить ультиматум ЕС?

Двухнедельный срок, который Евросоюз дал Грузии чтобы решить кризис внутри страны подходит к концу. Встречи правящей партии и оппозиции пока не произошло, пока стороны только обмениваются заявлениями.

Сегодня "Грузинская мечта" озвучила состав переговорщиков, в него не вошли лидеры партии, в том числе не будет участвовать в переговорах и премьер-министр Ираклий Гарибашвили.

По словам премьера, на этом этапе в переговорах с оппозицией будут участвовать председатель "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе, председатель парламента Арчил Талаквадзе и вице-спикер Каха Кучава. Об этом Гарибашвили сообщил на брифинге по итогам встречи с представителем Евросовета Кристианом Даниэльссоном. Представитель ЕС прибыл в Тбилиси из Брюсселя в качестве медиатора для организации политического диалога между правящей партией и оппозицией.

"Хочу зафиксировать полную готовность нашей команды, от имени нашей партии – мы будем ориентированной на результат стороной, которая примет конкретные решения. Мы ждем, что этот процесс (переговоры) завершится в кратчайшее время, надеемся на конструктивный диалог и на конструктивность нашей оппозиции", - заявил грузинский политик.

Оппозиция пока никак не отреагировала на это сообщение.

На ситуацию в Грузии уже несколько месяцев пытаются повлиять западные посредники, но кризис продолжает нарастать.

Ранее президент Евросовета Шарль Мишель лично составил список из шести пунктов для обсуждения сторонами. После его отъезда переговоров так и не состоялось. В ЕС озабочены тем, что Грузия находится в тупике.