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Турция может купить 50 млн китайских вакцин

Турция может купить 50 млн китайских вакцин

Турция может закупить в Китае дополнительные 50 млн вакцин против COVID-19, если страны достигнут соглашения, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Турецкое Агентство по фармацевтике и медицинскому оборудованию одобрило использование вакцин китайской компании Sinovac Biotech 13 января. На следующий день начался первый этап масштабной вакцинации. Прививки CoronaVac сделали медработниками и гражданам старше 65 лет. 

В декабре 2020 года Турция отказалась закупать российскую вакцину "Спутник" из-за "несоответствия нормам надлежащей лабораторной практики".

 

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Вестник Кавказа

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