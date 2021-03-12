Турция может купить 50 млн китайских вакцин

Турция может закупить в Китае дополнительные 50 млн вакцин против COVID-19, если страны достигнут соглашения, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Турецкое Агентство по фармацевтике и медицинскому оборудованию одобрило использование вакцин китайской компании Sinovac Biotech 13 января. На следующий день начался первый этап масштабной вакцинации. Прививки CoronaVac сделали медработниками и гражданам старше 65 лет.

В декабре 2020 года Турция отказалась закупать российскую вакцину "Спутник" из-за "несоответствия нормам надлежащей лабораторной практики".