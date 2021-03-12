Совет Международной федерации хоккея проведет заседание в Москве

Ближайшее заседание совета Международной федерации хоккея (IIHF) пройдет в Москве. Об этом сообщил президент Федерации хоккея России (ФХР), член совета IIHF Владислав Третьяк.

По его словам, заседание пройдет 16-17 марта, передает ТАСС.

Ранее президент IIHF Рене Фазель сообщил, что на следующем заседании совета организации будет обсуждаться вопрос использования других мелодий вместо гимна России на чемпионате мира в Риге. Турнир пройдет с 21 мая по 6 июня.