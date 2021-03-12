На встрече с членами Совбеза Путин обсудил Ближний Восток

На встрече с постоянными членами Совета безопасности РФ президент страны Владимир Путин предложил обсудить ситуацию на Ближнем Востоке.

"Тема всем собравшимся хорошо известна. Поговорим о событиях, которые происходят в непосредственной близости от наших границ, в Ближневосточном регионе. Россия традиционно уделяет большое внимание этому региону мира. У нас там и интересов много, много друзей, партнеров. Это перспективный для развития наших внешнеэкономических связей регион, традиционно дружественный для нас", - отметил президент.

"Давайте пообсуждаем сегодняшнее положение дел и перспективы развития в этом регионе мира на ближайшую перспективу", - добавил он. Путин предложил директору СВР Сергею Нарышкину и министру обороны Сергею Шойгу выступить с докладами на соответствующую тему.